Sivas'ta Kar Yağışı Başladı; 248 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı (4)

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100 KARAYOLU ERZİNCAN İSTİKAMETİ, TRAFİĞE KAPATILDITokat- Erzincan D-100 karayolu'nun Gölova ilçesi Çobanlı rampasında yol açma çalışmaları gecikince, Suşehri Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, tedbiren Erzincan istikametine kapatıldı.
D-100 KARAYOLU ERZİNCAN İSTİKAMETİ, TRAFİĞE KAPATILDI
Tokat- Erzincan D-100 karayolu'nun Gölova ilçesi Çobanlı rampasında yol açma çalışmaları gecikince, Suşehri Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, tedbiren Erzincan istikametine kapatıldı. Yolda ilerlemekte güçlük çeken araçlar, akaryakıt istasyonlarına alınarak beklemeye başladı. Yolun açılması için Karayolları ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:57 Kaynak: DHA
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