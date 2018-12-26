Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kar Yağışı Başladı; 248 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı (5)

Sivas'ta Kar Yağışı Başladı; 248 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı (5)

15 dakika önce

ERZİNCAN YOLU ULAŞIMA AÇILDISabah saat 10.30 sıralarında kapanan Sivas- Erzincan karayolu, Kızıldağ geçidi, ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından 14.15 itibariyle yeniden ulaşıma açıldı.

Sivas'ta Kar Yağışı Başladı; 248 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı (5), System.String[]
SİVAS-ERZİNCAN YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Sabah saat 10.30 sıralarında kapanan Sivas- Erzincan karayolu, Kızıldağ geçidi, ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından 14.15 itibariyle yeniden ulaşıma açıldı. Araçların geçişine izin verilirken, özellikle yüksek tonajlı vasıtalara zincir takma zorunluluğu getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:21 Kaynak: DHA

Sabah, Erzincan, Sivas, Güncel
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