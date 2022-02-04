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Sivas'ta kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

04.02.2022 00:59
Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar nedeniyle merkezde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Kar yağışıyla, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma tarihi yapıların bulunduğu Cumhuriyet Meydanı da ayrı bir güzelliğe büründü.

Şifaiye, Buruciye ve Çifte Minareli Medrese'nin yanı sıra tarihi Kale Camisi ve Kongre Müzesi, beyaz örtüyle kaplandı.

Öte yandan kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekti.

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu
Sivas'ta kar yağışı etkili oldu
Sivas'ta kar yağışı etkili oldu
Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

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Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


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