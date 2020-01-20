Sivas'ta kar yağışı etkili oldu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta kar yağışı etkili oldu (2) - Son Dakika

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu (2)

7 saat önce

483 YERLEŞİM YERİ, ULAŞIMA KAPANDISivas genelinde, dün akşamdan bu sabaha kadar etkili olan ve halen aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 483 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı.

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu (2), System.String[]

483 YERLEŞİM YERİ, ULAŞIMA KAPANDI

Sivas genelinde, dün akşamdan bu sabaha kadar etkili olan ve halen aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 483 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapalı yerleşim yerlerini yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.


Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:02 Kaynak: DHA
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