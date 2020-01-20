Sivas'ta kar yağışı etkili oldu (2) - Son Dakika

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu (2)
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483 YERLEŞİM YERİ, ULAŞIMA KAPANDISivas genelinde, dün akşamdan bu sabaha kadar etkili olan ve halen aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 483 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:02 Kaynak: DHA
483 YERLEŞİM YERİ, ULAŞIMA KAPANDI
Sivas genelinde, dün akşamdan bu sabaha kadar etkili olan ve halen aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 483 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapalı yerleşim yerlerini yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
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