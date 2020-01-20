Sivas'ta kar yağışı etkili oldu -2 - Son Dakika

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu -2
6 saat önce
Sivas'ta kar yağışı etkili oldu (2)483 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDIİl genelinde sabaha kadar etkili olan ve halen aralıklarla devam eden kar yağışı köy ve mezra yollarında sıkıntıya neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:11 Kaynak: DHA
Sivas'ta kar yağışı etkili oldu (2)
483 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI
İl genelinde sabaha kadar etkili olan ve halen aralıklarla devam eden kar yağışı köy ve mezra yollarında sıkıntıya neden oldu. İl genelinde 483 yerleşim yeri kardan dolayı ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapalı yerleşim yerlerini yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
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