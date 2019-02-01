Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

Sivas'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

1 saat önce

Sivas'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Sivas'ta Kar Yağışı Etkili Oldu, System.String[]
Sivas'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

İmranlı ilçesinde dün geceden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, belediye ekipleri kaldırımlarda kar temizleme ve küreme çalışması yaptı. Karayolları ekipleri ise ilçeyi çevre ilçelere bağlayan yollarda tuzlama çalışması yaptı. Beyaza bürünen ilçede karttposttallık görüntüler oluştu. Kar yağışının ardından ilçede çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48 Kaynak: İHA

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