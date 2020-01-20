Sivas'ta kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

Sivas'ta kar yağışı etkili olduSİVAS'ta gece başlayan ve sabaha kadar süren kar yağışı etkili oldu.

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

SİVAS'ta gece başlayan ve sabaha kadar süren kar yağışı etkili oldu. Kent beyaz örtü ile kaplanırken, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

Gece kent genelinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde güzel manzaralar ortaya çıktı. Karla birlikte tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Sabaha karşı kent meydanına inen kişiler fotoğraf çektirerek bu anların tadını çıkardı. Kar yağışının ulaşımı etkilemeye başlaması ile birlikte belediye ekipleri de erkan mesai yaptı. Şehir içinde ve kaldırımlarda kar temizliği yapıldı. Şehirler arası yollarda ise ulaşım zaman zaman aksadı. Kar yağışı ve yoldaki birikintiler nedeni ile araçlar yavaş ilerledi. Karayolları ekipleri de ulaşımda her hangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışma gerçekleştirdi.

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak
Sivas'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklamalar geldi Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi: 7 yaralı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 16:11:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]