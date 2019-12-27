Sivas'ta kar yağışı etkili oldu, 61 köy ile ulaşım kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta kar yağışı etkili oldu, 61 köy ile ulaşım kesildi - Son Dakika

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu, 61 köy ile ulaşım kesildi

6 saat önce

Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü, 61 köy ile araç ulaşımı kesildi.

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu, 61 köy ile ulaşım kesildi, System.String[]

Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü, 61 köy ile araç ulaşımı kesildi.

Sivas'ta bir süredir etkili olan yağmur sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yerini kar yağışına bıraktı. Sivaslılar güne beyaz örtü altında uyardı. Kentte kartpostallık görüntülerde oluşurken vatandaşlar kay yağışıyla birlikte mutlu olduklarını ifade etti. İlçelerde kar yağışı şehir merkezine oranla daha kuvvetli oldu. 61 köy yolu araç ulaşımına kapandı. İl ve İlçe Özel İdaresi ekiplerin yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(İHA)

Sabah, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
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