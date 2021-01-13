Sivas'ta kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksaklıklar yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Sivas'ta kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksaklıklar yaşandı

Sivas'ta kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksaklıklar yaşandı

13.01.2021 21:58

SİVAS'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

SİVAS'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde ulaşımda aksaklıklar yaşanırken kent merkezi ise beyaza büründü.

Sivas'ta uzun süredir beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü kentte kısa süreli yağmur sonrası kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüye bürünen tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşurken, kısıtlama öncesi bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

ULAŞIMA KAR ENGELİ

Kar yağışı kent genelinde yüksek kesimlerde ise ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Gemerek ilçesi Sivas- Kayseri il sınırında bulunan Beştepeler mevkisinde kar yağışı nedeni ile trafik aksadı. Ağır tonajlı araçlar, ilerlemekte zorlanırken, bazı TIR'ların kayganlaşan yolda kalması nedeniyle trafik, çift yönlü olarak kapandı. Ekipler bölgede karla mücadele çalışması başlattı. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksaklıklar yaşandı - Son Dakika


Son Dakika
23:04 Gaziantep Valisi Davut Gül, İstanbul Valisi olarak atandı
23:00 Son Dakika: Gaziantep Valisi Davut Gül, İstanbul Valisi olarak atandı
22:57 Apple, Türkiye'deki ürünlerine zam yaptı! En pahalı iPhone 68 bin lira oldu
22:53 Apple, Türkiye'deki ürünlerine zam yaptı! En pahalı iPhone 68 bin lira oldu
22:47 Galibiyet kaçtı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi son saniyede devirdi
22:43 Galibiyet kaçtı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi son saniyede devirdi
22:43 Savunma Sanayi Başkanlığı'na ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün atandı
22:39 Son Dakika: Savunma Sanayi Başkanlığı'na ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün atandı
22:15 "Bence devam etmeli" diyen Burak Yılmaz, Galatasaray'ın yıldızını yere göğe sığdıramadı
22:11 "Bence devam etmeli" diyen Burak Yılmaz, Galatasaray'ın yıldızını yere göğe sığdıramadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2023 23:32:02. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksaklıklar yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement