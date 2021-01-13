Sivas\'ta kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksaklıklar yaşandı (2)

KAR ULAŞIMI ETKİLİYOR

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Sivas- Ankara kara yolu Köklüce mevkisinde TIR'ın kayması sonucu yol ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise araçlarıyla yolda kaldı. Yolda kalan araçlar karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası yol, tekrar trafiğe açıldı. Sürücüler, kar yağışı ile kapanan yolda uzun süre beklediklerini söyleyerek, kara hazırlıksız yakalandıklarını belirtti.