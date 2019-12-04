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Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Sivas'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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Sivas'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.

İl merkezinde mevsimin ilk karı yağarken yağışlar ilçelerde de etkili oldu.

İmranlı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışının ardından ilçe beyaza büründü.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, okul bahçelerinde kartopu oynayarak eğlendi.

Öte yandan Meteoroloji, Sivas ve ilçelerinde kar yağışı ve soğuk hava uyarısı yaptı.

Kar yağışıyla birlikte yer yer kuvvetli rüzgar beklenen Sivas ve ilçelerinde, oluşabilecek tipi, görüş mesafesinde daralma, buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:58 Kaynak: AA
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