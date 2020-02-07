Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

7 saat önce

Sivas ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor.

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Sivas ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Kenti çevre illere bağlayan yüksek rakımlı geçitlerde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, karla mücadele ekipleri yolların trafiğe açık kalması için çalışıyor.

Kar yağışı Sivas'ın Hafik ve Ulaş ilçesinde de etkili oluyor. Hafik ilçesinde öğrenciler kar yağışının sevincini kartopu oynayarak yaşadı.

Kar yağışının ardından ilçeye 1 kilometre mesafeden geçen Kızılırmak'ta su seviyesinin yükseldiği gözlendi.

Ulaş ilçesinde de etkisini sürdüren kar yağışı güzel görüntüler ortaya çıkarttı.

Soğuk havanın etkisiyle donan Ulaş Gölü'nün çevresi kar yağışıyla da beyaza büründü.

Yaz aylarında piknikçilerin ve doğaseverlerin uğrak yeri olan göl, havaların soğumasıyla kış sessizliğine büründü.

Hafik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:42 Kaynak: AA
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