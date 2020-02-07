Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
6 saat önce
SİVAS'ta, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:26 Kaynak: DHA
SİVAS'ta, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının sıfıra düştüğü kentte akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüye bürünen tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşurken halk bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazıları ise kent meydanında kar topu oynayarak yağışın keyfini çıkardı. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
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