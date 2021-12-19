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Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı

19.12.2021 09:04
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, dün geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışının ardından Doğanşar, İmranlı, Koyulhisar, Suşehri ve Ulaş ilçelerine bağlı 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı, Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı, Kızılırmak ile Kardeşler Tepesi'nde güzel görüntüler oluşturdu.

Koyulhisar, Doğanşar, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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