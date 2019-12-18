Sivas'ta kar yağışı, sis ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta kar yağışı, sis ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika

Sivas'ta kar yağışı, sis ve soğuk hava etkili oluyor

6 saat önce

Sivas'ta sis, kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sivas'ta kar yağışı, sis ve soğuk hava etkili oluyor, System.String[]

Sivas'ta sis, kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün akşam başlayan yoğun sis, sabah da etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Meteoroloji yetkilileri, yoğun sisin yarın akşama kadar etkili olacağını bildirdi.

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde ise kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen kampüste güzel görüntüler oluştu.

Kampüsteki buzlanma nedeniyle, maddi hasarlı zincirleme trafik kazası da meydana geldi.

Kentte soğuk havanın etkisiyle bazı araçların camları buz tuttu.

Sabah, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erbaa'da 41 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli

Son Dakika Haberleri
17:10 Öğrenci servisi takla attı! - Son Dakika
17:10 Manisa'daki yol tartışmasında, baba oğulu bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
17:09 Maganda kurşunuyla ölen Umut'un davasında Yargıtay'dan ikinci bozma - Son Dakika
17:09 "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonu - Bitlis Valisi Çağatay bölgesini ziyaret etti - Son Dakika
17:05 Bakanlıktan "Türkiye, Rusya'dan şeker ithalatına başladı" iddialarına yanıt - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 17:12:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta kar yağışı, sis ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]