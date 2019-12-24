Sivas'ta kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Sivas'ta kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

6 saat önce

Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı hazırlıksız yakalanan sürücülere zor anlar yaşattı.

Sivas'ta kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı, System.String[]

Sivas- Tokat karayolu Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı hazırlıksız yakalanan sürücülere zor anlar yaşattı.


Sivas'ta etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ağır vasıta sürücüleri zor anlar yaşadı. Kar yağışının devam ettiği bölgede yüklü çekiciler geçidi tırmanmakta zorluk çekti. Geçidi tırmanamayan bazı sürücüler zincir takmak zorunda kaldı. Kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği bölgede Karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. - SİVAS

Çamlıbel, Tokat, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:09 Kaynak: İHA
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