Sivas'ta kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Sivas'ta kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

6 saat önce

Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı trafiğe hazırlıksız çıkan sürücülere zor anlar yaşattı.

Sivas'ta kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı, System.String[]

Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı trafiğe hazırlıksız çıkan sürücülere zor anlar yaşattı.

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile bir süredir etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kısa sürede şehri beyaza bürüdü. Sivaslılar tarihi kent meydanında yağan karın tadını çıkarttı. Yağar kar şehrin ışıkları ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Trafikte ise aksamalar yaşandı. Seyfebeli, Yağdonduran, Ziyarettepe, Geminbeli, Kızıldağ ve Çamlıbel geçitlerinde ağır tonajlı araçlar ulaşımda güçlük çekti. Zincirsiz araçlar yollarda kaldı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri karın yağması ile tuzlama ve yol açma çalışmalarına başladı.

(Veysel Korkmaz - Onur Erden/İHA)

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
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