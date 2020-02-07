Sivas'ta kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Sivas'ta kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

17 dakika önce

Sivas-Erzincan kara yolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Sivas'ta kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Sivas- Erzincan kara yolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.


Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, Sivas'ta yaşamı olumsuz etkiliyor.


Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Sivas-Erzincan kara yolunun Seyfebeli mevkisinde yer yer oluşan buzlanmalara dikkat edilmesi gerekiyor.

Buzlanma nedeniyle yolda kalan araçlara kara yolları ve trafik ekipleri müdahale ediyor.

Valilikten tatil açıklaması

Diğer yandan yoğun kar yağışı nediyle tarihi kent meydanı beyaza büründü.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, destekleme ve yetiştirme kursları, bilim sanat merkezi, halk eğitim merkezi kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kamu kurum kuruluşlarına ait okul öncesi eğitim kurumları 1 gün süreyle tatil edildi.

Erzincan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mor baklava ile göbek derdine son
İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Son Dakika: Tuzla'daki Piyade Okul Komutanlığı'nda yangın! Çok sayıda patlama meydana geldi

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 23:31:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]