Sivas'ta karantina altındaki çocuklara 23 Nisan sürprizi - Son Dakika

Almanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sivas'a getirilerek karantina sürecini geçirecekleri yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşlarının çocuklarına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sürpriz kutlama hazırlandı.

Özel kıyafetli yurt görevlileri yurtlarda çocukların kaldığı odaların kapılarını balon ve Türk bayrakları ile süsledi.

Odalarının kapılarını açınca hazırlanan sürprizi gören çocuklar şaşkınlık yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile AFAD Müdürü Nazif Ekinci de odaları dolaşarak çocukların bayramlarını kutladı.

Tunç ve Ekinci çocuklara çeşitli hediyeler verdi.