Sivas'ta karantina altındaki öğrencilerden sağlıkçılar, asker ve polise alkışlı destek - Son Dakika

Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilen öğrenciler, görev başındaki sağlıkçılar, asker ve polise alkışlı destekte bulundu.

KYK Binali Yıldırım Kampüsü içerisinde 10 bin kişilik yurtta koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada tutulan öğrenciler, pencerelere çıkarak, büyük bir özveriyle görev yapan sağlıkçılar, asker ve polise alkışlarla moral verdi.

"En büyük Türkiye" sloganları atan öğrenciler, daha sonra İstiklal Marşı okudu.

Polisler de öğrencilerin tezahüratlarına siren çalarak karşılık verdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük ilgi gördü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri de öğrencilere Sivas köftesi sözü verdi.