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Sivas'ta karantina altındaki öğrencilerden "We Will Rock You" şarkısı
6 saat önce
Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilen öğrenciler, "We Will Rock You" adlı şarkıyı söyleyip, alkışlarla tempo tutarak moral buldu.
Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilen öğrenciler, "We Will Rock You" adlı şarkıyı söyleyip, alkışlarla tempo tutarak moral buldu.
KYK Binali Yıldırım Kampüsü içerisinde 10 bin kişilik yurtta koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada tutulan öğrenciler, pencerelere çıkarak, Queen grubunun "We Will Rock You" adlı rock şarkısını seslendirdi.
Bazı öğrenciler de şarkıya duvarlara vurarak, ıslık çalarak ve alkışlarla tempo tutarak eşlik etti.
Yerleşke içerisindeki Kızılırmak Yurdu'nda çekilen görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:18 Kaynak: AA
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