Sivas'ta karantinada yerleşim yeri kalmadı - Son Dakika

Sivas'ta karantinada yerleşim yeri kalmadı

SİVAS'ın Akıncılar ilçesine bağlı Avşar köyündeki karantina da kaldırıldı.

SİVAS'ın Akıncılar ilçesine bağlı Avşar köyündeki karantina da kaldırıldı. Kent merkezinde karantina altında yerleşim yeri kalmadı. Sivas'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kapsamına alınan bir köyde daha uygulamaya son verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Akıncılar ilçesi Avşar köyünde uygulanan karantina sonrasında sosyal izolasyon sağlandığından 21.05.2020 günü, 23.59 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi. Kararla birlikte Sivas genelinde karantina altına alınan yerleşim yeri kalmadı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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