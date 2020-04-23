Son Dakika › Güncel › Sivas'ta karantinadaki çocuklara 23 Nisan sürprizi - Son Dakika
Sivas'ta karantinadaki çocuklara 23 Nisan sürprizi
20 dakika önce
SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan gelerek Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) aileleriyle birlikte karantina altında bulunan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sürpriz yapıldı.
SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan gelerek Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) aileleriyle birlikte karantina altında bulunan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sürpriz yapıldı.
Almanya'dan getirilen ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan KYK'ya bağlı yurtta aileleriyle birlikte karantina altında kalan öğrenciler de 23 Nisan'da unutulmadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve İl Afet Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci ve yurtta çalışanlar tarafından sürpriz yapıldı. Çocukların aileleriyle birlikte kaldıkları odalarının kapıları balonlarla süslendi. Çocukların bayramını kutlayan Tunç ve Ekinci, onlara çeşitli hediyeler verdi. Yapılan sürprizden dolayı mutlu olduklarını söyleyen çocuklar teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 08:31 Kaynak: DHA
Son Dakika Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı