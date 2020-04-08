Sivas'ta karantinadaki erasmus öğrencileri, kaldıkları yurttan ayrıldı (2) - Son Dakika

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Sivas'ta karantinadaki erasmus öğrencileri, kaldıkları yurttan ayrıldı (2)
6 saat önce
UÇAK İSTANBUL'A HAREKET ETTİKarantina süreci biten ve özel izinle uçakla İstanbul'a gidecek olan 170 öğrenci, Sivas Belediyesi'ne ait otobüslerle Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi.
UÇAK İSTANBUL'A HAREKET ETTİ
Karantina süreci biten ve özel izinle uçakla İstanbul'a gidecek olan 170 öğrenci, Sivas Belediyesi'ne ait otobüslerle Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi. Burada öğrenciler için Türk Hava Yolları'na ait Sivas-İstanbul uçağı hazırlandı. Bilet sırasında öğrencilerin sosyal mesafeye uyduğu görüldü. Bilet izin işlemleri tamamlanan öğrenciler uçağa bindi. Uçak, İstanbul'a gitmek üzere havalandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:25 Kaynak: DHA
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