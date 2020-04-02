Sivas'ta karantinadaki köyden ayrılan 2 kişiye para cezası - Son Dakika

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Sivas'ta karantinadaki köyden ayrılan 2 kişiye para cezası
6 saat önce
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, karantinadaki bir köyden çıkış yasağına uymayan 2 kişiye idari para cezası uygulandı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, karantinadaki bir köyden çıkış yasağına uymayan 2 kişiye idari para cezası uygulandı.
Akıncılar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ekiplerin karantinadaki Şenbağlar köyünde yaşayan 2 kişinin çıkış yasağına uymadıklarını ve ikametlerden ayrıldıklarını tespit ettiği belirtildi.
İlçede Fikret Tekin Caddesi'nde yakalanan 2 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet kapsamında toplam 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 08:20 Kaynak: AA
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