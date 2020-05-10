Sivas'ta karantinadakilere 'Anneler Günü' sürprizi - Son Dakika

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında Hindistan'dan getirilip yurtlarda karantinada olan annelere 'Anneler Günü' sürprizi yapıldı.
Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında Hindistan'dan gelen 69 Türk vatandaşı karantina altında tutuluyor. Karantina altındaki vatandaşlar Anneler Günü'nde de unutulmadı. Yurt görevlileri çocuklarından ayrı kalan annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, çiçek takdim etti. Sürpriz karşısında duygulanan anneler, görevlilere teşekkür etti.