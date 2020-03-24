Sivas'ta karantinaya uymayan 87 kişiye para cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta karantinaya uymayan 87 kişiye para cezası - Son Dakika

Sivas'ta karantinaya uymayan 87 kişiye para cezası

6 saat önce

SİVAS'ta yurt dışından gelip koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük kurala uymayarak evlerinden çıktıkları belirlenen 87 kişiye 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi.

Sivas'ta karantinaya uymayan 87 kişiye para cezası, System.String[]

SİVAS'ta yurt dışından gelip koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük kurala uymayarak evlerinden çıktıkları belirlenen 87 kişiye 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan kontroller ve denetimlerde, yurt dışından ülkeye giriş yaparak Sivas'a gelen 135 kişiye, 14 gün boyunca evden çıkmayarak kendilerini toplumdan izole etmeleri gerektiği tebliğ edildi. Daha sonra yapılan kontrollerde adreslerinden izin almadan ayrıldıkları tespit edilen 87 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282'inci maddesi ve Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 274 bin 50 TL para cezası kesildi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 327 kişi de yasağı ihlal ettikleri gerekçesiyle uyarıldı. Bu kişilere yeniden ihlal durumunda en üst sınırdan idari para cezası uygulanacağı tebliği edildi.


Koronavirüs, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:17 Kaynak: DHA

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