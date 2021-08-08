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Sivas'ta karate rüzgarı esti - Son Dakika

Sivas'ta karate rüzgarı esti

08.08.2021 15:56

- Sivas'ta karate rüzgarı esti Sivas'ta 4 ilden 158 sporcunun katılımı ile "Minikler ve Yıldızlar İller Arası Karate Turnuvası" düzenlendi.

- Sivas'ta karate rüzgarı esti

SİVAS - Sivas'ta 4 ilden 158 sporcunun katılımı ile "Minikler ve Yıldızlar İller Arası Karate Turnuvası" düzenlendi. Turnuva sonunda derece yapanlara madalya verildi.

Sivas Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Karate Federasyonu ve Karate Sivas İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta "Minikler ve Yıldızlar İller Arası Karate Turnuvası" yapıldı.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvaya 4 ilden 158 sporcu katıldı. Minikler ve Yıldızlar kategorisinde yapılan turnuvada sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Turnuva sonunda dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Ödülleri Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten takdim etti.

"Gençliğe hizmet etmeye devam edeceğiz"

Ödül töreninde bir konuşma yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, turnuvaya katılan sporcuları tebrik ederek, "Sivas olarak önümüzdeki süreçte spor ve sporcu dostu bir şehir olmayı hedefliyoruz. İlimizdeki spor altyapısının geliştirilmesi ve bu tür organizasyonlarda sporcularla birlikte olmaya devam edeceğiz. Turnuvaya katılan sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah burada yetişecek sporcularımızla birlikte önümüzdeki süreçte Türk sporunu uluslararası arenada temsil edecek nice sporcuları yetiştirmek için gayret edeceğiz. Biz gençliğe hizmet etmeye devam edeceğiz. Dereceye giren sporcularımızı ve onları yetiştiren hocaları da tebrik ediyorum" dedi.

Sivas'ta karate rüzgarı esti
Sivas'ta karate rüzgarı esti
Sivas'ta karate rüzgarı esti
Sivas'ta karate rüzgarı esti
Sivas'ta karate rüzgarı esti
Sivas'ta karate rüzgarı esti
Sivas'ta karate rüzgarı esti

Sivas Belediyesi, Mecnun Otyakmaz, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivas'ta karate rüzgarı esti - Son Dakika Spor


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