Sivas'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika

Sivas'ın Kangal ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen iki çobandan biri hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre olay, Kangal ilçesi Kurusırt mevkisinde bulunan ağıllar bölgesinde meydana geldi. Üzerlerinden kimlik çıkmayan ancak bölgede Aziz ve Abdulkadir olarak tanınan yabancı uyruklu iki çoban, hayvanların yemini verdikten sonra odalarındaki sobaya kömür atarak uyudu. Çobanların sabah görülmemesi üzerine çevredekiler endişelenip odalarına girdi. İki çobanın da baygın olduğu görüldü. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan ilk incelemede Aziz isimli 21 yaşındaki çobanın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şuuru kapalı olan diğer çoban da ambulansla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemenin ardından Aldulkadir Sivas'a sevk edildi. Çobanların sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri düşünülüyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS