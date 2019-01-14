Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Sivas'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle iki kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Balkara köyünde yaşayan Mehmet A. (21) ve eşi Arzu A. (22), baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri üzerine fenalaştı.

Yakınlarının bildirmesi üzerine ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan çift, tedavi altına alındı.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin edilen çiftin, hayati tehlikesinin bulunmadığı, bir süre hastanede tedavi altında tutulacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:22 Kaynak: AA

Suşehri, Sivas, Güncel
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