Sivas'ta karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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Sivas'ta karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
6 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörlerinin kara saplanması sonucu mahsur kalan 3 kişi karla mücadele ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:32 Kaynak: AA
Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörlerinin kara saplanması sonucu mahsur kalan 3 kişi karla mücadele ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Suşehri ilçesi Kale köyü Göynük mezrası yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kayan bir traktör şarampole saplandı.
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Suşehri İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu bölgeye ulaştı.
Traktörde bulunan ve Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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