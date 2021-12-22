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Sivas'ta karda mahsur kalan ÇEDAŞ ekipleri kurtarıldı - Son Dakika

Sivas'ta karda mahsur kalan ÇEDAŞ ekipleri kurtarıldı

22.12.2021 13:28
Sivas'ta karda mahsur kalan ÇEDAŞ ekipleri kurtarıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde elektrik arızasına giderken araçları kara saplanan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekibi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde elektrik arızasına giderken araçları kara saplanan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekibi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Suşehri ilçesi Kale köyündeki elektrik arızasını gidermek için yola çıkan ÇEDAŞ ekiplerinin aracı kara saplandı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Suşehri İlçe Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Kar nedeniyle kapanan köy yolunu açan ekipler, ÇEDAŞ'a ait aracı dozer yardımıyla çekerek saplandığı yerden kurtardı.

Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta karda mahsur kalan ÇEDAŞ ekipleri kurtarıldı - Son Dakika


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