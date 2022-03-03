Sivas'ta karda mahsur kalan öğrencilerin imdadına ekipler yetişti - Son Dakika
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Sivas'ta karda mahsur kalan öğrencilerin imdadına ekipler yetişti

03.03.2022 17:55
Sivas'ta karda mahsur kalan öğrencilerin imdadına ekipler yetişti

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar nedeniyle kapanan köy yolunda mahsur kalan öğrencileri karla mücadele ekipleri kurtardı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar nedeniyle kapanan köy yolunda mahsur kalan öğrencileri karla mücadele ekipleri kurtardı.

Suşehri ilçesi Kale köyü yolunda öğrencileri taşıyan servis ile yemek firmasına ait araç, etkili olan kar nedeniyle mahsur kaldı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Suşehri Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan öğrenci servisi ve yemek şirketi aracı, iş makinelerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

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Tragger, Suşehri, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta karda mahsur kalan öğrencilerin imdadına ekipler yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta karda mahsur kalan öğrencilerin imdadına ekipler yetişti - Son Dakika
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