Sivas'ta kardan yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köy yolunun kar yağışı nedeniyle kapanmasından dolayı bölgeye Suşehri Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

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