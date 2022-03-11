Sivas'ta kardan yolu kapanan köydeki kalp hastasının imdadına kurtarma ekipleri yetişti - Son Dakika
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Sivas'ta kardan yolu kapanan köydeki kalp hastasının imdadına kurtarma ekipleri yetişti

11.03.2022 22:57
Sivas'ta kardan yolu kapanan köydeki kalp hastasının imdadına kurtarma ekipleri yetişti

Sivas'ın Gemerek ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, Özel İdare ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, Özel İdare ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Gemerek ilçesi Öziçi köyünde yaşayan kalp hastası Durdu Öztürk'ün rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kar nedeniyle ambulansın köye ulaşamaması üzerine Özel İdare ekiplerinden yardım istendi.

İş makinesinin açtığı yolda ilerleyen sağlık ekibi, ilk müdahalesini köyde yaptıkları Öztürk'ü ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine götürdü.

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Gemerek, Sivas, Kalp, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta kardan yolu kapanan köydeki kalp hastasının imdadına kurtarma ekipleri yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta kardan yolu kapanan köydeki kalp hastasının imdadına kurtarma ekipleri yetişti - Son Dakika
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