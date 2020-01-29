Sivas'ta kargo paketinde tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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Sivas'ta kargo paketinde tarihi eser ele geçirildi
6 saat önce
Sivas'ta kargo paketi içerisinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 gümüş sikke ve dedektör ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:52 Kaynak: AA
Sivas'ta kargo paketi içerisinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 gümüş sikke ve dedektör ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Demircilerardı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri marangoz H.K'yi (40) durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında tarihi eser olduğu değerlendirilen yüzük bulundu. H.K'nın aracında yapılan aramada ise kargo paketi içerisinde 2 sikke ve faturasız dedektör ele geçirdi.
Ele geçirilen eserler Müze Müdürlüğüne teslim edildi. H.K. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.
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