Sivas'ta karla kaplı 278 köy yolundan 251'i ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta karla kaplı 278 köy yolundan 251'i ulaşıma açıldı - Son Dakika

Sivas'ta karla kaplı 278 köy yolundan 251'i ulaşıma açıldı

7 saat önce

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından kapanan 278 köy yolundan 251'i araç ulaşımına açıldı.

Sivas'ta karla kaplı 278 köy yolundan 251'i ulaşıma açıldı, System.String[]

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından kapanan 278 köy yolundan 251'i araç ulaşımına açıldı.


Sivas'ta il genelinde etkili olan kar yağışının ardından ekiplerin yol açma çalışmaları sonrası 251 köy yolu araç ulaşımına açıldı. İl genelinde kapalı olan 27 köy yolunda yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, kar yağışı nedeniyle 35, Doğanşar'da 1, Gürün'de 17, Kangal'da 2, Şarkışla'da 5, Zara'da 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:43 Kaynak: İHA
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