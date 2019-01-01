Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Karla Mücadele

Sivas'ta Karla Mücadele

1 saat önce

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kapalı olan 105 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor.

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Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kapalı olan 105 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan, Sivas merkezde 4, Divriği ilçesinde 33, Gürün ilçesinde 16, Kangal ilçesinde, 48 ve Yıldızeli ilçesinde 4, köy yolunda karla mücadele çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:08 Kaynak: İHA

Gürün, Divriği, Sivas, Güncel
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