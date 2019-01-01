Sivas'ta Karla Mücadele
1 saat önce
Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kapalı olan 105 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Sivas
'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kapalı olan 105 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan, Sivas merkezde 4, Divriği
ilçesinde 33, Gürün
ilçesinde 16, Kangal
ilçesinde, 48 ve Yıldızeli
ilçesinde 4, köy yolunda karla mücadele çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:08 Kaynak: İHA
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