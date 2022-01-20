Üye Girişi
Sivas'ta karla mücadele: 470 köy yolu araç ulaşımına kapalı - Son Dakika

Sivas'ta karla mücadele: 470 köy yolu araç ulaşımına kapalı

20.01.2022 09:42

Sivas'ta karla mücadele: 470 köy yolu araç ulaşımına kapalı Sivas'ta yoğun kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı, sıfırın altında 15 dereceyi bulan hava sıcaklığı karla mücadele çalışmalarını güçleştiriyor Sivas'ta yoğun kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı, eksi 15 dereceyi...

Sivas'ta karla mücadele: 470 köy yolu araç ulaşımına kapalı

Sivas'ta yoğun kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı, sıfırın altında 15 dereceyi bulan hava sıcaklığı karla mücadele çalışmalarını güçleştiriyor

SİVAS - Sivas'ta yoğun kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı, eksi 15 dereceyi bulan hava sıcaklığı karla mücadele çalışmalarını güçleştiriyor.

Sivas'ta iki gün süren yoğun kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Yağan kar deneniyle ulaşıma kapanan 780 köy yolunda kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor. İl ve ilçe özel idaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 310 köy yolu ulaşıma açıldı. Sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı karla mücadele çalışmalarını güçleştiriyor.

Asılsız ihbarlar zaman kaybettiriyor

İl Özel İdaresi personeli Kaan Şen kapalı yolların açılması için 24 saat aralıksız çalışmaların sürdürüldüğü belirterek asılsız ihbarların gereksiz zaman kaybına ve mağduriyetlere neden olduğunu söyledi. "Bizler İl Özel İdaresi ekipleri olarak 7 gün 24 saat çalışmalarımıza devam ediyoruz. Genelde vatandaşlarımızı hiçbir zaman mağdur etmemeye çalışıyoruz. Yolları açık tutmak için çalışıyoruz. Tabi ki zor şartlar oluyor. Ama elimizden geldiği kadar sabahlara kadarda olsa çalışmaya devam ediyoruz. Yanlış ihbarlar tabi ki yapıyorlar. Bu sefer de gerçek ihbarları değerlendiremiyoruz. Acaba gerçek mi sahte diye düşünüyoruz. Elimizden geldiği kadar her koşulda yardım etmeye çalışıyoruz ama bazen de sahte ihbarlar yüzünden bazı hastalarımıza yetişemediğimiz günlerimizde oluyor" dedi.

Sivas'ta karla mücadele: 470 köy yolu araç ulaşımına kapalı
Sivas'ta karla mücadele: 470 köy yolu araç ulaşımına kapalı
Sivas'ta karla mücadele: 470 köy yolu araç ulaşımına kapalı

YORUMLAR
500

Sivas, Yağan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta karla mücadele: 470 köy yolu araç ulaşımına kapalı - Son Dakika


Gözler Merkez Bankası'nda! Yükselişe geçen dolar 13,51'den işlem görüyor Gözler Merkez Bankası'nda! Yükselişe geçen dolar 13,51'den işlem görüyor         
11:19
Kuruluş Osman'da neler oldu? Göktuğ öldü mü? Kuruluş Osman'da neler oldu? Göktuğ öldü mü?         
11:18
"Mesaim bitti" diyen pilot, acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti "Mesaim bitti" diyen pilot, acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:10
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti         
09:35
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı         
08:27
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20

Son Dakika Haberleri
11:18 Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor
11:18 Gözler Merkez Bankası'nda! Yükselişe geçen dolar 13,51'den işlem görüyor
11:17 Erdoğan "Hesabı İmralı'ya verecek" deyince, Akşener "Hapisten çıkarmak mı istiyorsun" diye sormuştu! AK Parti: Asla kabul edilemez, siyasi iftiradır
11:17 Kuruluş Osman'da neler oldu? Göktuğ öldü mü?
11:04 Üçüncü doz BioNTech aşısı olanlar incelendi: Omicron aşıları aşmayı başardı!
11:04 Seren Serengil, Survivor Panorama programında sunuculuk yapmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasına ateş püskürdü: Karaktersiz
11:03 Sadakatsiz son bölümde Aras sinir krizi geçiriyor! Asya ne karar verecek?
11:00 Velilerin dikkatine! Ders seçme süresi 7 Şubat'a kadar uzatıldı
10:51 TÜİK Başkanı Dinçer: Bu koltukta şimdi ben oturuyorum, yarın başkası oturur!
10:51 TikTok'ta bebeğine çay veren anne linç edildi! İşte o görüntüler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 11:38:01. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta karla mücadele: 470 köy yolu araç ulaşımına kapalı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement