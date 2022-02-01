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Karla mücadele ekipleri için klip hazırlandı - Son Dakika

Karla mücadele ekipleri için klip hazırlandı

01.02.2022 18:03
Karla mücadele ekipleri için klip hazırlandı

Sivas İl Özel İdaresi, karla mücadelede görev alan ekipleri için klip yaptı.

Sivas İl Özel İdaresi, karla mücadelede görev alan ekipleri için klip yaptı.

İlin 16 ilçesinde çekilen görüntülerde kar üzerine ilçelerin isimleri yazıldı.

İş makineleri ilçe isimlerinin yazılı olduğu bölgelerde kar temizliği yaptı.

"Kar yağar kar üstüne" türküsü eşliğinde hazırlanan klip, "Bu görüntüler Sivas'ın dört bir köşesinden. İlçe Özel İdare ekiplerimiz 7 gün 24 saat yol açma çalışmaları için nöbette." ifadeleriyle İl Özel İdaresinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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Hisarcık, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karla mücadele ekipleri için klip hazırlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karla mücadele ekipleri için klip hazırlandı - Son Dakika
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