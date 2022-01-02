Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan muhtar, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla gelen sağlık görevlilerince tedavi edildi.
Koyulhisar ilçesine bağlı Çukuroba köyünün muhtarı Pehlivan Karaca'nın rahatsızlanması üzerine, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi.
Köye giden ambulansın yolda mahsur kalmasının ardından durum İlçe Özel İdare ekiplerine bildirildi.
Ekiplerin çalışmasıyla ambulans, greyder eşliğinde köye ulaştı.
Sağlık ekiplerinin ambulansta müdahalesini yaptığı ve fıtık teşhisi koyduğu Karaca, Koyulhisar İlçe Hastanesindeki tedavisinin ardından Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karla mücadele ekipleri rahatsızlanan köy muhtarı için seferber oldu - Son Dakika