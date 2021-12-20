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Karla mücadele ekipleri yolda mahsur kalan ÇEDAŞ ekibi için seferber oldu - Son Dakika

Karla mücadele ekipleri yolda mahsur kalan ÇEDAŞ ekibi için seferber oldu

20.12.2021 22:37

Sivas'ın Divriği ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ÇEDAŞ ekibini karla mücadele ekipleri kurtardı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ÇEDAŞ ekibini karla mücadele ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Dumluca, Karaağaç ve Bahçeli köylerinde yaşanan elektrik kesintisini gidermek için bölgeye giden ÇEDAŞ ekibi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

ÇEDAŞ ekibini kurtarmak için bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Kapanan köy yolunu iş makineleriyle kısa sürede açan ekipler mahsur kalan işçileri kurtardı.

Karla mücadele ekipleri yolda mahsur kalan ÇEDAŞ ekibi için seferber oldu
Karla mücadele ekipleri yolda mahsur kalan ÇEDAŞ ekibi için seferber oldu
Karla mücadele ekipleri yolda mahsur kalan ÇEDAŞ ekibi için seferber oldu
Karla mücadele ekipleri yolda mahsur kalan ÇEDAŞ ekibi için seferber oldu

Divriği, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karla mücadele ekipleri yolda mahsur kalan ÇEDAŞ ekibi için seferber oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karla mücadele ekipleri yolda mahsur kalan ÇEDAŞ ekibi için seferber oldu - Son Dakika
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