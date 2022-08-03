Karşıya geçerken pikabın çarptığı şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Karşıya geçerken pikabın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

03.08.2022 11:01
Karşıya geçerken pikabın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Sivas'ta karşıdan karşıya geçerken bir pikabın çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Sivas'ta karşıdan karşıya geçerken bir pikabın çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas- Erzincan karayolu Kılavuz Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen Recep Akkaya'ya D.K. idaresindeki 58 BD 297 plakalı Mitsubishi marka pikap çarptı. Kazada ağır yaralanan Akkaya, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Akkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Erzincan, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karşıya geçerken pikabın çarptığı şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Karşıya geçerken pikabın çarptığı şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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