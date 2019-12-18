Sivas'ta Kasım'da 267 ipotekli konut satıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta Kasım'da 267 ipotekli konut satıldı - Son Dakika

Sivas'ta Kasım'da 267 ipotekli konut satıldı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri paylaştı.

Sivas'ta Kasım'da 267 ipotekli konut satıldı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri paylaştı.


TÜİK'ten derlenen bilgilere göre geçtiğimiz yıl Kasım ayında 701 konutun satıldığı Sivas'ta 2019'un aynı ayında satılan konut sayısı bin 178'e yükseldi. Satılan konutların 267'sini ipotekli satış, 911'ini ise diğer satış grubu oluşturdu.


TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da kamuoyu ile paylaştı. Sivas'ta Kasım ayında satılan bin 178 konutun 691'ini ilk satış, 487'sini ikinci el satış teşkil etti.


Sivas'ta 2019'un Ocak-Kasım ayları arasında satılan konut sayısı 2018'in aynı dönemine göre düşüş gösterdi. Geçtiğimiz yılın ilk 10 ayında 9 bin 743 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın aynı ayları arasında 8 bin 56 konut satılabildi. 8 bin 56 konutun bin 805'ini ipotekli satışlar, 6 bin 251'ini ise diğer satışlar oluşturdu. - SİVAS

Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:01 Kaynak: İHA
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