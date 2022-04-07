Sivas'ta kavga ihbarına giden polislere gençlerden sürpriz kutlama - Son Dakika
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Sivas'ta kavga ihbarına giden polislere gençlerden sürpriz kutlama

07.04.2022 09:55
Sivas'ta kavga ihbarına giden polislere gençlerden sürpriz kutlama

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde gençler, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla kavga ihbarında bulunup olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz kutlama etkinliği düzenledi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde gençler, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla kavga ihbarında bulunup olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz kutlama etkinliği düzenledi.

Yukarı Mahallede bir grup genç, Polis Haftası dolayısıyla ekipler için farklı bir etkinlik planladı.

Sivas 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir genç, mahallede büyük bir kavga olduğu bilgisini verdi. Gençler, kavgaya müdahale için gelen ekipleri Türk bayrakları ve alkışla karşıladı.

Gençlerden Ömer Solakoğlu, "Polislere sürpriz yaptık. Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümünü mahalle sakinleriyle kutlamak istedik." dedi.

Sürprize sevinen polis memuru Osman Varol da "Uygulama yaptığımız esnada kavga ihbarı aldık. Olay yerine gelirken kavganın devam ettiği şeklinde ihbar devam ediyordu. Buraya geldiğimizde böyle bir sürpriz ile karşılaştık. Ekip arkadaşlarımızın hiçbiri bunu beklemiyordu. Bizi onurlandırdılar, gururlandırdılar. Zaten her zaman vatandaşımızın yanındayız, vatandaş da bizim yanımızda." ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, gençlerle birlikte kestikleri pastayı çevredeki vatandaşlara da ikram etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta kavga ihbarına giden polislere gençlerden sürpriz kutlama - Son Dakika


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