Sivas'ta Kavşakta Meydana Gelen Kazada Okul Müdürü ve Ailesi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sivas'ta Kavşakta Meydana Gelen Kazada Okul Müdürü ve Ailesi Hayatını Kaybetti

16.07.2023 14:56

Sivas'ta kavşakta kamyonla çarpışan takside hayatını kaybeden okul müdürü Abdulkadir Ünsal (45) ile eşi anaokulu öğretmeni Zeynep Ünsal (37) ve kızları Zeynep Bilge Ünsal'ın (12) cenazeleri, toprağa verildi. Kamyon şoförü Emrah Gürbüz ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SİVAS'ta kavşakta kamyonla çarpışan takside hayatını kaybeden okul müdürü Abdulkadir Ünsal (45) ile eşi anaokulu öğretmeni Zeynep Ünsal (37) ve kızları Zeynep Bilge Ünsal'ın (12) cenazeleri, toprağa verildi. Kamyon şoförü Emrah Gürbüz ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kaza, dün saat 05.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde Sivas- Erzincan çevre yolu köprülü kavşağında meydana geldi. Alanya'da tatil yaptıktan sonra otobüsle kente dönen ailenin bindiği Engin Polat yönetimindeki 58 T 0979 plakalı taksi, sebze halinden aldığı ürünleri Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine götürmek üzere yola çıkan Emrah Gürbüz yönetimindeki 28 ACA 910 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kamyonun yaklaşık 50 metre sürüklediği taksinin sürücüsü Engin Polat ile araçtaki Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Okulları'nda lise bölümünün müdürlüğünü yapan Abdulkadir Ünsal, eşi anaokulu öğretmeni Zeynep Ünsal ve kızları Zeynep Bilge Ünsal hayatını kaybetti. Çiftin diğer kızları Ayşe Buğlem Ünsal (10) ise ağır yaralandı.

Abdulkadir ve Zeynep Ünsal çifti ile kızları Zeynep Bilge'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Aile için Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, protokol üyeleri, ailenin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede ailenin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Abdulkadir-Zeynep Ünsal çifti ile kızları Zeynep Bilge, Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çiftin küçük kızları Ayşe Buğlem Ünsal'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

KAMYON ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü Emrah Gürbüz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Emrah Gürbüz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kazada ölen taksi şoförü Engin Polat'ın cenazesi ise defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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