Sivas'ta kavurucu sıcağa rağmen terk edilmeyen alışkanlık görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika
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Sivas'ta kavurucu sıcağa rağmen terk edilmeyen alışkanlık görenleri hayrete düşürdü

09.08.2023 09:15

Sivas'ta bir vatandaşın özellikle kışın soğuktan korunmak için giyilen Selanik isimli yün elbiseyi kavurucu sıcakta giymesi görenleri hayrete düşürdü. Sıcak havaya rağmen 75 yaşındaki vatandaşın terlememesi dikkat çekti.

Sivas'ta kavuran sıcağa rağmen terk edilmeyen alışkanlık görenleri hayrete düşürdü. Bir vatandaşın özellikle kışın soğuktan korunmak için giyilen Selanik isimli elbiseyi kavuran sıcakta giymesi görenleri hayrete düşürdü

SICAKTAN KAÇACAK YER ARADILAR

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da hava sıcaklığı bunaltıcı seviyelerde seyrediyor. Özellikle kış aylarında ayaz ve soğuk havasıyla bilinen Sivas'ta Eyyamı bahur sıcakları vatandaşlar tarafından hayretle karşılanıyor. Hava sıcaklığının termometrelerde 35 derece gösterdiği kentte vatandaşlar adeta güneşten kaçacak yer aradı. Sıcaktan bunalan kimi vatandaşlar ağacın altına girerken kimileri ise kaldırımda yürüdüğü sırada kağıt ile kafasını güneşten korudu.

Sıcaktan kavrulan Sivas'ta 'Selanik' isimli yün içlik giyen vatandaş görenleri şaşırttı

35 DERECEDE YÜN İÇLİK GİYDİ

75 yaşındaki Osman Tike isimli vatandaşın ise bunaltıcı sıcağa rağmen Selanik adlı kalın giysiyi girmesi görenleri hayrete düşürdü. "Sıcak bana dokunmuyor, aldırmıyorum" diyen Osman Tike, "Ben bu selaniği çıkarırsam suyun içinde kalırım, giyersem terlemem. Bu bende yaz kış çıkmaz. Bu yazın beni terletmez." dedi. Vatandaşlar ağaç altları ve çeşmeleri mesken edindi Sivas'ta ilk defa bu aylarda böylesi bir sıcak gördüklerini ifade eden vatandaşlar, güneşin kavurucu sıcağından korunmak için ağaç altlarında serinledi. Kimi vatandaşlar ise çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan kavrulan Sivas'ta 'Selanik' isimli yün içlik giyen vatandaş görenleri şaşırttı
Sıcaktan kavrulan Sivas'ta 'Selanik' isimli yün içlik giyen vatandaş görenleri şaşırttı
Sıcaktan kavrulan Sivas'ta 'Selanik' isimli yün içlik giyen vatandaş görenleri şaşırttı
Sıcaktan kavrulan Sivas'ta 'Selanik' isimli yün içlik giyen vatandaş görenleri şaşırttı
Sıcaktan kavrulan Sivas'ta 'Selanik' isimli yün içlik giyen vatandaş görenleri şaşırttı
Kaynak: İHA
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Selanik, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sivas'ta kavurucu sıcağa rağmen terk edilmeyen alışkanlık görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta kavurucu sıcağa rağmen terk edilmeyen alışkanlık görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika
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