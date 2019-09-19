Son Dakika Haberleri: Sivas'ta kayalıklarda intihar girişimi
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Sivas'ta kayalıklarda intihar girişimi

48 dakika önce

Sivas'ta kayalıklarda intihar girişimi Sivas'ta kayalıklara çıkarak intihar etmek isteyen şahsı polis ekipleri uzun uğraşlar sonrası vazgeçirdi.

Sivas'ta kayalıklarda intihar girişimi

Sivas'ta kayalıklara çıkarak intihar etmek isteyen şahsı polis ekipleri uzun uğraşlar sonrası vazgeçirdi.

SİVAS - Sivas'ta kayalıklara çıkarak intihar etmek isteyen şahsı polis ekipleri uzun uğraşlar sonrası vazgeçirdi.

Edinilen bilgiye göre bir şahıs, intihar etmek için Yukarı Tekke olarak bilinen kayalıklara çıktı. Arkadaşlarını arayarak intihar edeceğini söyledi. Ancak arkadaşları şaka yaptığı düşünerek dikkate almadı. Kayalıklarda gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süren çabalarının ardından M.Y. isimli şahıs polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından M.Y., ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Sivas'ta kayalıklarda intihar girişimi

Polis, Sivas, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:36 Kaynak: İHA
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