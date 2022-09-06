Mıcır yüklü kamyon Mercedes'i hurdaya çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Mıcır yüklü kamyon Mercedes'i hurdaya çevirdi

06.09.2022 17:22
Mıcır yüklü kamyon Mercedes'i hurdaya çevirdi

Sivas'ta kayan mıcır yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi.

Sivas'ta kayan mıcır yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eğriköprü Mahallesinde meydana geldi. Sivas Belediyesi'ne ait mıcır yüklü BMC marka 58 FB 771 plakalı kamyon kayarak tonlarca mıcırla birlikte yol üzerinde bulunan 58 FS765 plakalı Mercedes marka otomobilin üzerine devrildi. Olayda otomobil hurdaya döndü. Devrilen kamyon vinç yardımı ile güçlükle kaldırıldı. Olayda yaralanan olmadı. - SİVAS

YORUMLAR
500
Eğitim-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı Temiz yeniden göreve talip oldu Eğitim-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı Temiz yeniden göreve talip oldu Sivas'ta inşaat iskelesine çıkan keçiyi işçiler kurtardı Sivas'ta inşaat iskelesine çıkan keçiyi işçiler kurtardı
Kaynak: İHA

Sivas Belediyesi, Mercedes, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mıcır yüklü kamyon Mercedes'i hurdaya çevirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:19 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yanıt
17:16 Türkiye-Yunanistan arasında tansiyon had safhada! Ünlü profesörün "ABD Türkiye'ye saldırabilir" sözleri akıllara geldi
16:51 Avrupa Şampiyonası son 16 turu için önemli adım! 12 Dev Adam, Belçika'ya acımadı
16:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a bir gözdağı daha: Benim bu anlattıklarım bir rüya değil
16:37 TFF ziyaretinde gülümseten anlar! Ali Koç'tan Erden Timur'a: Ne para harcadın ya
16:26 Ali Koç, Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan saldırıya dair konuştu: Bu saldırı tüm takımlara yapılmıştır
16:23 Gülşen için skandal sözler kullanan Yeniden Refah Partili Ömer Yıldız hakkında suç duyurusu: Katli vaciptir
16:20 İbo'nun kızı Dilan Çıtak'ın transparan pantolonuna yorum yağdı: Bütün için görünüyor
16:20 Sahte içki içen evli çiftten adam hayatını kaybetti, kadın yaşam savaşı veriyor
16:13 Fenerbahçe'den Avrupa Ligi'nde büyük başarı! Listeye giren tek Türk takımı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 17:32:28. #1.13#
SON DAKİKA: Mıcır yüklü kamyon Mercedes'i hurdaya çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement