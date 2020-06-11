Sivas'ta kayarak sürüklenen iş makinesi operatörü yaralandı - Son Dakika

Sivas'ta kayarak sürüklenen iş makinesi operatörü yaralandı

Sivas'ın Hafik ilçesinde içme suyu hattı çalışmasında kayarak sürüklenen ekskavatör operatörü yaralandı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde içme suyu hattı çalışmasında kayarak sürüklenen ekskavatör operatörü yaralandı. Yalıncak köyüne su getirilmesi için Gürlevik Dağı eteklerinde yapılan çalışma esnasında iş makinesi kayalık alanda sürüklenmeye başladı. Bir süre sürüklenen iş makinesi devrilmeden durdu. Sürüklenme esnasında ekskavatörü kullanan Sivas Özel İdaresi personeli Mustafa Yıldırım yaralandı. Hafik Hacı Esma Kocacık Hastanesine getirilen Yıldırım, ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hafik Kaymakamı Hacı Kerim Meral, hastaneye gelerek Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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